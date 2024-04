Basel: Harte Drogen auf dem Vormarsch

Aktuelle Zahlen zur Konsumhäufigkeit gebe es in der Schweiz zurzeit kaum. Im mobilen und ambulanten Drug Checking von Basel-Stadt würden häufig Ecstasy-Tabletten oder -Kristalle und auch Amphetamine zur Analyse abgegeben, Ketamin etwas seltener. Synthetische Cannabinoide wurden in den vergangenen Jahren nur noch vereinzelt in den Drug Checking-Angeboten nachgewiesen, synthetische Opioide bisher einmal. „Diese Zahlen lassen allerdings keine allgemeine Aussage zu“, kommentiert Steinauer die Lage. Der Handel und Konsum illegaler Substanzen sei äußerst heterogen und hänge von verschiedensten Faktoren ab. Basel nehme auch keine Sonderrolle beim Konsum und der Verbreitung bestimmter Substanzen ein. „Es gibt kein Muster der Verbreitung in den Schweizer Städten. Die meisten Substanzen werden überall in der Schweiz konsumiert.“