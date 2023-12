Basel: Harte Drogen sind auf dem Vormarsch

In Kleinbasel haben Behörden und Sicherheitsdienste im Jahr 2023 bis Anfang Oktober insgesamt 6699 Mal wegen Drogenkonsum im öffentlichen Raum interveniert. Dies bedeutet eine deutliche Zunahme. Im Jahr 2013 waren es noch 1018 Eingriffe. Dies geht in einer am Freitag veröffentlichten Antwort der Basler Regierung auf eine Anfrage von Michela Seggiani (SP) hervor.