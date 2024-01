Basel: Im Einsatz gegen Armut

Ein anderer wichtiger Punkt ist die Zusammenarbeit mit der Migros Aare, mit der die Region Mittelland der Schweizer Tafel seit Anfang 2023 kooperiert. Neben der Optimierung der Touren konnte die Tafel auch in mehreren Regionen neue Kühl- und Tiefkühlzellen installieren und so neue Verteilerrouten ermöglichen.

Angewiesen auf Spenden

Neue Routen sind das große Bestreben der Schweizer Tafel. Diese kosten jedoch auch Geld, und die Tafel ist zu 100 Prozent spendenfinanziert. Das Erschließen neuer Transportwege führt laut Munz gleichzeitig zu höheren Ausgaben für Logistik, Fahrzeuge und Treibstoffe. Daraus entstehe eine komplizierte Situation: „Unsere Ressourcen sind teilweise ausgeschöpft, sodass wir Wartelisten führen müssen und nicht alle Institutionen beliefern können.“

Neue Partner gewinnen

Für das Jahr 2024 hat die Schweizer Tafel zwei wichtige Ziele. Im März wird eine neue Region mit Standort in Staufen eröffnet. Der Kanton Aargau könne dann noch besser abgedeckt werden. Aktuell werde der Kanton Aargau von Zürich und der Region Nordwestschweiz betreut. Ein weiteres Ziel ist die Erweiterung des Kooperationsnetzes. Munz: „Wir führen laufend Gespräche, um neue Partner aus der Industrie gewinnen zu können.“

Auch im grenznahen deutschen Teil des Dreiländerecks gibt es starken Bedarf an der Arbeit der Tafel. So erklärte die im Jahr 2003 gegründete Tafel Dreiländereck aus Lörrach im November gegenüber unserer Zeitung, dass 1027 Haushalte, in denen mehr als 3000 Menschen leben, den Berechtigungsschein für die Tafel hätten.

Wie in der Schweiz waren auch bei der Tafel Dreiländereck Kriege ein Grund für den Anstieg an betroffenen Menschen. Vorstandsmitglied Wolfram Dürr erklärte gegenüber unserer Zeitung, dass das Jahr 2022 mit dem Ausbruch des Ukrainekriegs eine große Herausforderung für die Tafel gewesen sei. Damals habe man wegen des starken Anstiegs an Kunden einen vorübergehenden Aufnahmestopp verhängen müssen.

Wie die Schweizer Tafel ist auch die Tafel Dreiländereck auf Spenden angewiesen, um beispielsweise Gutschein-Aktionen für Bedürftige zu ermöglichen.