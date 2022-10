Basel Im Zeichen der düsteren Weltlage

Den bedeutenden Teil an der Orgel spielt der 25-jährige Sebastian Heindl. Den anspruchsvollen Gesang in der 8. Sinfonie übernimmt die griechische Sopranistin Aphrodite Patoulidou.

Das Eröffnungskonzert verschafft Martinus Appell Raum, dass Künstlerinnen und Künstler in erster Linie Bürger sind, welche die Flamme der Hoffnung hochhalten müssen. In diesem Licht stehen auch die vier weiteren Programmpunkte des Festivals:

Unter Mitwirkung des Ensemble le raid merveilleux und Schülern kommt am Familienkonzert (26.10.) im Museum Tinguely die musikalische Erzählung „Betuska und die Waldfee“ von Božena Nemcová mit Werken von Kabelác und Martinu auf die Bühne.

Der Jazzabend (30.10.) im Bird’s Eye Jazz Club ehrt Burt Bacharach, einen der erfolgreichsten Songschreiber des 20. Jahrhunderts und Martinus berühmtester Schüler.

Das Stadtkino Basel zeigt im Rahmen des Festivals den Film „Mein Leben mit Bohuslav Martinu“ aus dem Jahr 2021 im Beisein des Regisseurs Jakub Sommer (1.11.).

Das Schlusskonzert (6.11.) im Hans-Huber-Saal im Stadtcasino Basel steht ganz im Zeichen der Kammermusik. Es spielen Steven Isserlis (Cello) und Connie Shih (Klavier). Neben Werken von Robert Schumann, Bohuslav Martinu und Vítezlava Kaprálová, wird eine Uraufführung von Miloslav Kabelac erklingen, die 80 Jahre auf sich warten lassen musste.

Im Patronatskomitee der Martinu-Festtage folgt auf die verstorbene Madeleine Albright mit der slowakischen Präsidentin Zuzana Caputová erneut eine namhafte Persönlichkeit.

3. Oktober bis 6. November; www.martinu.ch

Bohuslav Martinu (geboren 1890) gehört zu den herausragenden Komponisten des 20. Jahrhunderts. Der Autodidakt studierte kurz bei Josef Suk in Prag und bei Albert Roussel in Paris, wo er von 1923 bis 1940 lebte. 1940 emigrierte er in die USA und lehrte bis 1953 Komposition an verschiedenen Musikhochschulen und Universitäten. Die Jahre danach verbrachte er abwechselnd in Frankreich, Italien und in der Schweiz. 1959 starb er in Liestal. Bohuslav Martinus vielfältiges Werk umfasst mehr als 400 Kompositionen. (Quelle: Paul Sacher)