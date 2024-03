Basel: In Basel gibt es 778 neue Wohnungen

Zwei Großprojekte

Verrechnet mit der Auflösung von 97 Wohnungen bleibe ein positives Umbausaldo von 140 Wohnungen, heißt es in der Medienmitteilung. 61 Prozent der Neubauproduktion entfielen laut Mitteilung auf zwei Großprojekte. Auf dem Gelände des ehemaligen Felix-Platter-Spitals, neu Westfeld genannt, seien 268 Genossenschaftswohnungen entstanden. Das zweite Großprojekt sei im Wohnviertel Hirzbrunnen am Rhein abgeschlossen worden, wo am Eisenbahnweg 185 neue Mietwohnungen bezogen wurden.

Art der Wohnungen

33 Prozent der Neubauwohnungen weisen drei Zimmer auf. Bei 25 Prozent handelt es sich um Zweizimmerwohnungen, 19 Prozent sind Vierzimmerwohnungen. Der Rest verteilt sich auf Einzimmerwohnungen (16 Prozent ), Fünfzimmerwohnungen (vier Prozent) und Wohnungen mit mindestens sechs Zimmern (zwei Prozent).