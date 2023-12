Basel: Integration fördern

Das sei ein entscheidender Schritt für die Chancengleichheit und Integration, teilte Erziehungsdirektor Conradin Cramer am Donnerstag in den sozialen Medien mit. Der Große Rat hatte sich am Mittwochabend mit 83 zu einer Stimme bei fünf Enthaltungen für den Ausbau ausgesprochen.

„Als Pionierkanton ermöglichen wir damit fremdsprachigen Kindern einen noch stärkeren Eintritt in den Kindergarten“, schreibt Cramer. Geplant ist die Einführung zum Schuljahr 2024/2025. Der Ausbau führt zu Mehrkosten von rund einer Million Franken pro Jahr.