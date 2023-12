Basel: iNurses und iCops zeigen Kreativität

Abwechslung kein Problem

Was bei der Kantonspolizei funktioniert, inspirierte auch das UKBB. Pflegeexpertin und iNurse Simone Hügi erkärt auf Nachfrage, dass die Idee zum Projekt iNurses durch die iCop Initiative der Kantonspolizei mit Stucki kam. Seit Ende Juli sind die iNurses aktiv und haben auf TikTok 3231 Follower und mehr als 73 000 Likes. Bei Instagram kommt das Team auf fast 2000 Follower. Einen Tag in der Woche arbeitet Hügi mit ihrer Kollegin Marija Stanojevic für das Projekt und ist als iNurse bei TikTok und Instagram unterwegs. Der Hauptberuf leidet darunter nicht, wie Pflegeexpertin Högi unserer Zeitung schildert: „Die Abwechslung funktioniert problemlos. Wir können die Arbeitszeiten für iNurse sehr flexibel gestalten und somit jederzeit unsere Arbeit als iNurse zur Seite legen und bei Bedarf in der Pflege mithelfen.“

Wie bei den iCops führen Hügi und Stanojevic die Zuschauer in den Pflegeberuf in einem Kinderkrankenhaus ein. Anhand eines Videos wird so gezeigt, wie die Zeitumstellung bei Nachtdienst und Tagesdienst und die Dokumentation im Pflegedienst funktioniert, was bei einer Arztvisite passiert und wie eine Lumbalpunktion (also eine Entnahme von Nervenflüssigkeit aus dem Rückenmarkskanal) bei einem Baby abläuft.

Einblick in den Alltag

So erhält der Interessierte Einblicke in den Alltag einer Pflegekraft im Kinderkrankenhaus von erster Hand, und dies ist auch das primäre Ziel der iNurses: „Wir möchten einen Einblick in die Arbeit im UKBB zeigen, insbesondere in die Arbeit von Pflegefachpersonen.“

Zudem wolle man Familien und generell Interessierten einen Einblick in den Krankenhausalltag ermöglichen und somit in einen Austausch mit der Bevölkerung treten. Dabei stehe unter anderem die Förderung der Gesundheitskompetenz im Vordergrund.

Trends beobachten

Hügi und Stanojevic unterscheiden bei TikTok und Instagram und gehen bei beiden Plattformen unterschiedlich vor. Dies verdeutlicht Stanojevic in einem Interview mit dem Newsportal Baseljetzt: „Auf TikTok folgen wir den Trends, die wir beobachten, und machen diese auch nach, beispielsweise neue Tanztrends. Dabei vermitteln wir viel Spaß.“ Instagram würde von den iNurses hingegen als seriöseres und informatives Social-Media-Werkzeug genutzt werden. Hier wolle man informativ sein und eine andere Art von Einblick in den Alltag widerspiegeln als bei TikTok.

Hügi zieht über das Projekt auf Nachfrage unserer Zeitung eine positive Bilanz: „Es ist ein Wiedererkennungswert entstanden, und die Rückmeldungen über Instagram und TikTok zeigen ein spürbares Interesse der Nutzer. Wir hatten auch schon Bewerbungen, die auf unsere iNurse-Accounts zurückzuführen sind.“