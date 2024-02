Basel: Jonglieren, tanzen und turnen

Zusammen mit Station Circus und Circus Luna organisiert er in den Sommerferien bereits zum vierten Mal die Young Stage Circus Campus-Camps. 200 Kinder aus der Region Basel von 7 bis 14 Jahren können jeweils eine Woche lang gemeinsam mit erfahrenen Artisten verschiedene Circusdisziplinen ausprobieren und die neu gelernten Tricks am Ende der Woche in einer großen Abschlussshow vor Eltern, Geschwistern und Großeltern präsentieren, wie die Organisatoren mitteilen. „Uns ist es wichtig, Kindern die Möglichkeit zu geben, den Circus aktiv zu erleben, und sie für diese großartige Kultursparte zu begeistern“, sagt Nadja Berger, Vereinspräsidentin von Young Stage. Die angehenden Circusartisten werden jonglieren, tanzen, in der Luft turnen, Feuer spucken, singen und viel Spaß haben, geht aus der Ankündigung hervor.

Die beiden Camps vom 1. bis 5. und 8. bis 12. Juli sind als Tagesferien konzipiert, in denen die Kinder ganztägig professionell betreut werden.