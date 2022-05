Basel Junge Artisten zeigen ihr Können

Alle Festivalteilnehmer seien in einem strengen Selektionsverfahren aus 379 Bewerbungen ausgewählt worden. Sie erhalten die Möglichkeit, ihre frisch erschaffenen Werke vor Publikum zu testen und der internationalen Fachjury zu präsentieren. Laut Organisatoren winken ihnen zahlreiche Preise und Engagements in Varietés, Shows und Circussen in Europa, darunter auch eine Auszeichnung des Cirque du Soleil aus Kanada. Für viele Nachwuchsartisten bedeutet der Auftritt in Basel ein wichtiger Meilenstein für ihre Karriere.

Charakter-Spiel und höchste Akrobatik

„Unter anderem haben wir den sechsfachen Yo-Yo Weltmeister Shu Takada aus Japan im Programm, der sich von seiner Teilnahme in Basel erhofft, auf die großen Showbühnen der Welt zu gelangen. Oder auch die Franko-Amerikanerin Clara Laurent, deren Darbietung Free & Equal sich an Auszügen aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte orientiert“, beschreibt Festivaldirektorin Nadja Hauser das Programm.

Der Deutsch-Amerikaner Ron Oppenheimer verarbeitet in seiner Nummer am Chinesischen Mast dunkle Zeiten in seinem Leben auf wunderbar poetische Weise. Sophie und Calou aus Delémont sind ganz sie selbst auf der Bühne und verbinden Charakter-Spiel mit hochstehender Akrobatik. Und das Trio Vertex aus London präsentiert eine gänzlich neue und noch unerforschte Circus-Disziplin: Hand to Trapeze. „Das Programm wird innovativ, poetisch, gehaltvoll und spektakulär und somit garantiert allen Besuchern unter die Haut gehen“, kündigt Hauser an.

Die 13. Ausgabe des Festivals findet vom 20. bis 24. Mai statt. Weitere Infos unter www.young-stage.com.