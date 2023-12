Basel: Kampf gegen den Drogenkonsum

Mit einer neuen Suchtstrategie will der Kanton Aargau den zunehmenden Suchtmittelkonsum im öffentlichen Raum in den Griff bekommen. Dabei sollen auch die Erkenntnisse aus der Situation am Bahnhof Brugg miteinbezogen werden, wie die Aargauer Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Der Konsum von Drogen habe in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit zugenommen. Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati habe deshalb entschieden, eine neue kantonale Suchtstrategie erarbeiten zu lassen, wie es in der Mitteilung heißt.