Basel: Kongresse sollen die Wende bringen

Zudem sollen die Eigenmessen gestärkt und unter dem Titel „Messequartier“ die Flächen rund um die Hallen vermehrt bespielt werden, wie Konzernchef Florian Faber am Donnerstag vor den Medien mitgeteilt hat.

20 Kongresse geplant

Bis dato sind für dieses Jahr rund 20 Kongresse in den Messeräumlichkeiten geplant. Drei davon werden voraussichtlich je rund 4000 Besucher nach Basel locken, wie Faber sagte. Die MCH Group werde auch auf Gastmessen setzen. Schließlich sei 2023 mit mehr als 500 000 Besuchern in diesem Bereich ein Rekordjahr gewesen, unter anderem dank dem Erfolg der Fantasy Basel. Zudem wolle die MCH Group einen Fokus auf Investitionen in die Kunstmesse Art Basel setzen.