Basel Konsumverhalten im Fokus

Und weiter: „Die neue Art der Regulierung hat das Potenzial, die öffentliche Gesundheit besser zu schützen und die Kriminalitätsrate zu senken.“ Die Studie soll die Auswirkungen des regulierten Cannabisverkaufs auf die Gesundheit der Konsumenten im Vergleich zu den Folgen der illegalen Beschaffung der Droge untersuchen. Ziel der Studie sei auch, wissenschaftliche Erkenntnisse für eine künftige verantwortungsvolle Cannabispolitik in der Schweiz zu sammeln.

Startschuss ist der 15. September. Dann können bis zu 370 Teilnehmer im Rahmen der auf zweieinhalb Jahre angelegten Untersuchung nach Vorzeigen eines Teilnehmerausweises und der Identitätskarte sechs Cannabisprodukte in neun ausgewählten Basler Apotheken kaufen. Die Preise orientieren sich am Schwarzmarkt-Preis und THC-Gehalt. Ein Gramm kostet zwischen acht bis zwölf Franken, wie weiter zu erfahren war.

Anmelden können sich Basler ab 18 Jahren, die bereits Drogenhanf konsumieren, erläuterte Marc Walter, Chefarzt Psychiatrie und Projektleiter der Studie. Ausschlusskriterien sind Konzentrationsschwierigkeiten und Schwangerschaft, auch dürfen Menschen in einer stationären psychiatrischen Behandlung und Stillende nicht teilnehmen, erklärte Walter, der auch die Wirkung der Droge und Abhängigkeitserkrankungen beleuchtete.

Wer über einen Monat von zehn Kriterien drei wie Kontrollverlust, Entzugssymptome oder eine Toleranzentwicklung erfülle, sei nach WHO-Kriterien abhängig. „Etwa 13 bis 25 Prozent aller Konsumenten mit schädlichem Gebrauch entwickeln eine Abhängigkeit“, stellte der Mediziner klar. Moderate Cannabiskonsumenten seien derweil psychisch meist unauffällig. Zwar verschaffe Cannabis Entspannung und gebe ein gutes Gefühl, es könnte aber auch zu negativen Effekten wie kognitiven Beinträchtigungen, psychischen Problemen sowie Konzentrations- und Gedächtnisstörungen kommen.

Apotheker melden auffälliges Verhalten

Teilnehmer, die über einen längeren Zeitraum Auffälligkeiten an den Tag legen, sollen an den Studienarzt gemeldet werden, wie Lukas Meister, Vertreter der an der Studie beteiligten Apotheken, sagte. Die Apotheken würden zudem auf alternative Konsumformen mit Verdampfer hinweisen.

In der Schweiz ist Cannabis seit dem Jahr 2013 entkriminalisiert, der Besitz bis zu zehn Gramm ist straffrei. Für die Studie gibt es rechtliche Rahmenbedingungen: So ist der Weiterverkauf, Teilen oder das Verschenken des Studiencannabis an Dritte oder Minderjährige untersagt, ebenso der Konsum im öffentlichen Raum. In Absprache mit der Kantonspolizei dürfen zehn Gramm Cannabis originalverpackt mitgeführt werden. Bei einer Kontrolle muss sich der Besitzer mit Studienausweis und Identitätskarte ausweisen können.

Die Cannabisprodukte mit Namen wie „Durban Bourbon“ oder „Pineapple Train“ werden vom Anbieter Pure Production in Zeiningen bezogen. Dieser besitzt seit Anfang 2020 vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Ausnahmebewilligung für den Anbau von Drogenhanf.