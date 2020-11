Basel Krankenhäuser sind am Anschlag

Basel (sda/wer). Gleichzeitig registriert der Kanton einen Rekordwert an Neuinfektionen. Erwartungsgemäß zeige sich jetzt, dass stark ansteigende Infektionszahlen mit etwas Verzögerung auch die Zahl der Klinikeinweisungen und Todesfälle anwachsen ließen, sagte der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger am Donnerstag in einer Online-Medienkonferenz (wir berichteten).

Die Anzahl der Patienten in den Spitälern habe den Spitzenwert der ersten Welle erreicht, in den kommenden Tagen rechne man wieder mit mehr Todesfällen. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Basler Krankenhauspflege betrug am Donnerstag 117, zwei weniger also noch am Dienstag, als der bisherige Spitzenwert vom 1. April erreicht worden war.