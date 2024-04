Basel: Künstliche Intelligenz als Wachstumsmotor nutzen

KI sei weit mehr als der Chatbot ChatGPT, der mit Nutzern interagiere und Antworten auf Fragen generiere. Diese Schlüsseltechnologie werde die Digitalisierung rasant vorantreiben und die Wirtschaft sowie Gesellschaft verändern, erklärt die Handelskammer. HKBB-Direktor Martin Dätwyler zeigte sich überzeugt: „Für unseren Wirtschaftsstandort wird die Symbiose aus KI-Technologie und menschlicher Expertise ein Erfolgsrezept sein, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.“ Entscheidend für die Wirtschaft sei es, das Potenzial von KI auszuschöpfen, betonte Daniel Naeff, Head of Innovation & Entrepreneurship ETH AI Center: „Unternehmen, die KI-Technologie nutzen und sich dadurch von der Konkurrenz differenzieren, bringen sich in Position, um als Sieger aus der digitalen Transformation hervorzutreten und von diesem digitalen Wandel zu profitieren.“

Um das Potential der KI in der Region zu erschließen, müsse man nicht nur Start-ups anlocken, die die Technologie entwickeln, sondern auch Bedingungen schaffen, damit die Start-ups hier bleiben und wachsen, erläuterte Alexandra Beckstein, Chefin und Co-Founder QAI Ventures: „Unsere Wirtschaft und Gesellschaft stehen an der Schwelle eines Wandels, dessen Ausmaß heute niemand absehen kann. Mit dem Quanten-KI-Kompetenzzentrum in „uptownBasel“, dem ersten seiner Art in der Schweiz, schaffen wir eine Basis für diesen Wandel. Davon profitieren Industrien wie Medtech, Pharma und die Banking-Industrie ebenso wie Hochschulen und Start-ups.“