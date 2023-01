Basel Kunst oder Event?

Zweifellos ist man gefangen von den überdimensionalen, raumhohen, leuchtenden Projektionen der Malerei van Goghs, die von allen Seiten auf die Sinne einströmen. Thematisch und chronologisch vage gegliedert, blicken uns die tieftraurigen Augen des psychisch erkrankten Malers an, ploppen seine berühmten Sonnenblumen auf, entwickeln sich Pariser Straßenszenen, entfalten sich Stillleben, dehnt sich winterliche niederländische Landschaft aus. Ein leuchtender Sternenhimmel geht über in van Goghs nächtliche Lichterspiegelungen auf der Seine in Paris. Die Bilder werden mehrfach ringsum in unterschiedlicher Größe projiziert, Spiegel sorgen für weitere Reflexionen. Zu klassischer Musikuntermalung werden die Werke immer wieder neu kombiniert. Und: Sie werden teilweise belebt. Blüten schweben herab, ein Zug fährt durch die südfranzösische Provinz. Das kann man effektvoll finden – oder als Effekthascherei abtun.