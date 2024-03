Basel: Kunst zieht an

Mit den 1,42 Millionen Besuchern wurde der Wert des Vor-Pandemie-Jahrs 2019 mit 1,44 Millionen nicht ganz erreicht. Gegenüber dem Vorjahr entsprach dies aber einer Steigerung um 9,1 Prozent.

An der Spitzte lagen nahe aufeinanderfolgend das Kunstmuseum Basel mit 310 643 und die Fondation Beyeler in Riehen mit 310 057 Besuchern. Beide Häuser konnten mit attraktiven Sonderausstellungen aufwarten. Das Kunstmuseum unter anderem mit „Matisse, Derain und ihre Freunde“ und die Fondation Beyeler unter anderem mit Wayne Thiebaud und „Baquiat. The Modena Paintings“. Einmal mehr waren Kunstmuseen die großen Anziehungspunkte. Das Museum Tinguely empfing 122 716 Interessierte und lag damit um 12,8 Prozent über dem Wert des Vorjahrs. Mit 167 248 Gästen wurde es aber vom Naturhistorischen Museum überholt, das einen Zuwachs von 36,5 Prozent verzeichnete. Auch die staatlichen Häuser Historisches Museum und Antikenmuseum verzeichneten Anstiege bei den Besucherzahlen von mehr als 30 Prozent.