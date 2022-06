Basel Kunstbegegnung in lauschigen Gärten

Solche Geschichten gibt es viele auf dem Art Parcours mit seinen rund 20 Stationen in der Basler Innenstadt. Kurator Leuenberger hat einmal mehr ein gutes Gespür für das Zusammenspiel von Kunst und Ausstellungsort offenbart. Da gibt es Stationen, wie das Metall-Lager der Kunstschmiede-Werkstatt Weiland am Münsterberg, wo das ausgestellte Werk mit der Umgebung verschmilzt und erst mit etwas Akribie zu entdecken ist. Oder die Installation von Maria Loboda unter der Wettsteinbrücke, die Kunstwerke, die an Arbeiten von Hans Arp, Constantin Brancusi oder Jean Dubuffet erinnern, als angeschwemmtes Treibgut inszeniert hat.

Parkhaus ist Schauplatz für Kunst

Es gibt aber auch Orte wie die große Oberlichthalle der UBS, die der kolumbianische Künstler Oscar Murillo mit einer spektakulären Installation mit einem Bilderwald und einer Schar von menschengroßen Kleiderständern mit bunt ornamentierten Gewändern nutzte.

Es gibt Kunstbegegnungen in lauschigen Gärten, wo man am liebsten lange verweilen möchte, oder auch höchst hintersinnige Begegnungen. Dazu gehören die Beschneidungen von Simon Starling, auf die man im dritten Untergeschoss des neuen Kunstmuseum-Parkhauses trifft. Der britische Künstler hat einen originalen Fiat-Oldtimer und eine Gemälde-Kopie von Giovanni Battista Tiepolo beschnitten, das heißt um gewichtige Stücke befreit.

In der Umnutzung erfüllt das bislang außerordentlich schlecht besuchte Parkhaus seine temporäre Aufgabe als Ausstellungsraum besser als seine eigentlich angedachte Funktion.

Der Art Parcours ist bis Samstag täglich von 10 bis 20 Uhr frei begehbar, am Sonntag ist um 19 Uhr Schluss. Am Samstag wird zudem die Art Parcours Night stattfinden mit Performances und Konzerten an ausgewählten Orten.