Basel: Leere Tische werden teuer

Angst Kunden zu verärgern

Nicht alle Restaurants sind von der No-Show-Problematik stark betroffen. Michaela Dahm vom Restaurant „Papa Joes“ erklärt auf Nachfrage, dass die Situation an Neujahr, Weihnachten oder an der Fasnacht schwierig sei. Vor allem im Winter komme es zu solchen Fällen: „Ich vermute, dass Menschen krank sind und deswegen absagen. Solche Fälle kommen in der Winterzeit stärker vor als sonst.“ Eine No-Show-Gebühr möchte sie nicht erheben. Die Befürchtung, Kunden zu verärgern und an andere Restaurants zu verlieren, sei bei ihr groß. Das Restaurant Schlüsselzunft ist vom No-Show-Problem auch betroffen, führt jedoch wie das „Papa Joes“ keine Kreditkartengarantie ein. Im Gespräch mit dem „Blick“ erklärte Sascha Brestler, Geschäftsführer des Restaurants, dass die Schlüsselzunft auf ein spezielles Reservierungsprogramm mit Terminerinnerung setzt. Sein Restaurant war wie andere Betriebe ebenfalls von No-Shows über Weihnachten betroffen.

Auch in Basler Hotels reagiert man auf das Problem. So zählte laut „Blick“ der stellvertretende Direktor des Hotels Krafft, Eldar Hernández, rund 170 Fälle von Nichterscheinen im vergangenen Jahr. Aus diesem Grund würden 100 Franken pro Person bei sogenannten No-Shows verrechnet. Die Kreditkartengarantie verlange das Hotel jedoch nur während der Art Basel und an Weihnachten. Das Hotel Krafft denke über weitere Vorgehensweisen nach.