In Notaufnahme gebracht

Zur gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es gegen 19.30 Uhr am Centralbahnplatz bei den Eingängen des Bahnhofs. Der Verletzte musste in die Notaufnahme gebracht werden, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Samstag mitteilte.