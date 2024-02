Basel: Matisse und Derain locken Kunstinteressierte

Sonderausstellungen

Publikumsmagnete im letzten Amtsjahr von Direktor Josef Helfenstein waren die Sonderausstellungen: allen voran die Herbstausstellung „Matisse, Derain und ihre Freunde“. Die Überblicksschau zu den sogenannten Fauves, der ersten Avantgarde-Bewegung des 20. Jahrhunderts, lockte bis zum Ausstellungsende am 19. Januar insgesamt 117 275 Besucher an, wie das Museum schrieb.

Ein Schwerpunkt der Ausstellungstätigkeit lag bei Werkretrospektiven von Künstlerinnen. Die zusammen mit dem Centre Pompidou in Paris entwickelte Ausstellung zur Malerin Shirley Jaffe (1923-2016) sahen 40 400 Besucher. Die parallel stattfindende Schau mit dem Werk der US-Amerikanerin Charmion von Wiegand (1896-1983) lockte 32 155 Besucher an. Auch das Haus für Gegenwartskunst war 2023 ganz in Frauenhand: mit „Fun Feminism“ sowie den Zeitgenossinnen Andrea Büttner, Gina Folly und Carrie Mae Weems. 29 486 Besucher verzeichnete das Haus im St. Alban-Tal.