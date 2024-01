Die Arbeitslosenquote nahm im Stadtkanton auf 3,5 Prozent zu. Dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozentpunkten. Im Kanton Baselland stieg die Quote um 0,1 Prozentpunkte auf zwei Prozent, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht. National betrug die Arbeitslosenquote im Dezember 2,3 Prozent, was einem Plus von 0,2 Prozentpunkten entspricht.