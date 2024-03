Basel: Mehr Sexualdelikte und häusliche Gewalt

In absoluten Zahlen nahm die Anzahl der Straftaten gemäß StGB von 12 422 auf 15 887 zu. Trotz der markanten Zunahme liege der Kanton bei der Kriminalitätsquote im Verhältnis zur Bevölkerungszahl noch immer unter dem schweizerischen Durchschnitt, heißt es. Die Vermögensdelikte machen fast drei Viertel aller erfassten Taten aus. Gegenüber dem Vorjahr war hier eine Zunahme von 9068 auf 11 658 Straftaten oder 29 Prozent zu verzeichnen. 2023 wurden 1245 Einbruchdiebstähle registriert, was einer Zunahme von 45 Prozent entspricht. Deutliche Zunahmen verzeichneten auch die Einschleichdiebstähle (624 Straftaten – plus 59 Prozent), Diebstahl aus unverschlossenen Fahrzeugen (1276 Straftaten – plus 183 Prozent) sowie Fahrzeugeinbruchdiebstahl (343 Straftaten - plus 129 Prozent).

Zugenommen haben auch die erfassten Straftaten gegen die sexuelle Integrität. Hier wurde eine Zunahme um sieben Prozent auf 167 Fälle registriert. Die Anzahl der Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt erhöhte sich um zwölf Prozent auf 403 Fälle.