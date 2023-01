Basel Meister der Farbe

Bemerkenswert ist der Blick auf Thiebauds Pinselführung. Linien umfassen oftmals Kopf und Körper. Eine Fülle an verschiedenen Farben bringt scheinbar banale schwarze Schuhe oder dunkelblonde Haare zu formidabler Leuchtkraft. Eine vielfältige Kombination intensiv leuchtender Farben.

Grandios zeigt Thiebaud das auch bei der Darstellung seiner Malutensilien: Behälter mit Ölfarbe oder Pastellstifte – jeweils mit dem dargestellten Handwerk gemalt, wie die meisten seiner Objekte mit Schattenwurf.

Essen und Glücksspiel

In den USA ist Thiebaud vor allem für seine Stillleben bekannt. Denen wird auch in der Ausstellung viel Raum gegeben. Ein Lieblingsthema des Künstlers: Essen, und zwar nicht gerade gesundes. Da reihen sich verführerisch süße Kuchenstückchen auf Tellern, Eiskugeln auf Waffeln, Muffins mit Pink in Selbstbedienungsautomaten. Die zuckrige Massenproduktion bekommt hier eine erstaunliche Ästhetik, erinnert an Werbung und Plakate.

Einen Raum weiter sind Spielautomaten das Hauptmotiv. Illusionäre Glücksverheißungen, die den Tellerwäscher vermeintlich zum Millionär machen können – es aber im echten Leben nie tun, auch hier eine halb witzige, halb kritische Darstellung.

Eine weitere spannendeSeite an Wayne Thiebaud zeigt sich in seinen Landschaften und Stadtansichten. Surreal steile Felsen, tiefe Abgründe, in die der Blick stürzt, Straßenzügen, die ins Bodenlose fallen und sich in einem dichten Netz durch seltsam entleerte Städte aus verschiedenen Perspektiven ziehen. Es sind unwirkliche, unbewohnbare Orte, und sie lösen noch stärker als die Sillleben Nachdenklichkeit, ja fast Schwermut aus.

Unwirkliche Städte

Und so ist ein Gang durch die Ausstellung neben dem poppigen Farberlebnis und augenzwinkernder Gesellschaftsbetrachtung auch Herausforderung. Die tiefgründige Philosophie seines dennoch von Humor durchzogenen Werks steht Thiebauds brillianter Maltechnik in nichts nach. 29. Januar bis 21. Mai