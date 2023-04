Basel Migration ordnen, steuern und erfassen

Mehr Tempo gefordert

Großes Potenzial sieht sie in einer Beschleunigung der aufwändigen Altersfeststellung: „Wir brauchen mehr Tempo bei der Altersfeststellung. Das ist auch im Sinne der vielen unbegleiteten Minderjährigen (UMA). Denn es ist absolut inakzeptabel, wenn sich offenkundig ältere Männer durch falsche Angaben Zugang zu den Unterbringungen für UMA erschleichen.“ Auch Hagel kritisierte die Bundesregierung scharf: „Bundesinnenministerin Faeser darf die Hilferufe aus den Ländern und Kommunen nicht länger ignorieren. Ihre Aussage ‚es gibt keine Migrationskrise’ muss auf unsere ehrenamtlichen Helfer und Kommunalen wie blanker Hohn wirken. Sie spiegelt auch die Realitäten bei den Erstaufnahmestellen, bei der Entwicklung der Zahlen von unbegleiteten Minderjährigen und den steigenden Zahlen an illegalen Grenzübertritten in keiner Weise wider. Entweder herrscht in Berlin Realitätsverlust oder diese Missachtung ist volle Absicht.“

Das Migrationsgeschehen an der deutsch-schweizerischen Grenze ist anhaltend hoch und sehr dynamisch (wir berichteten): So hat die Bundespolizeidirektion Stuttgart im vergangenen Jahr über die deutsch-schweizerische Grenze insgesamt 10 472 unerlaubt eingereiste Personen registriert – eine Zunahme um rund 317 Prozent. Alleine im Januar waren es 1410 (Vorjahreszeitraum 275) unerlaubte Einreisen von visumspflichtigen Drittstaatsangehörigen. Nicht nur die Zahl der Einreisen steigt – zugenommen haben auch Abweisungen: So hat sich nämlich die polizeiinterne Erfassung der Migranten vergangenen November geändert. Seither werden Personen, die noch auf Schweizer Hoheitsgebiet durch die Bundespolizei im Rahmen der Kontrollen festgestellt werden, nicht mehr wegen versuchter unerlaubter Einreise angezeigt, sondern nur abgewiesen. Laut Zahlenwerk kamen von November bis Januar 2023 noch einmal 3005 Abweisungen hinzu.