Basel: Museumsnacht lädt zum Entdecken ein

Beidseits der Grenze

Die Museumsnacht findet grenzübergreifend in der Schweiz und in Deutschland statt. Als deutscher Vertreter nimmt das Vitra Design Museum in Weil am Rhein am Programm teil. Die Museumsnacht im Antikenmuseum Basel hat das Thema Spanien als Fokus. Die Besucher erhalten die Möglichkeit, in die Geschichte der Iberer einzutauchen. Passend dazu gibt es eine Flamenco-Show, und geheimnisvolle iberische Schriftzeichen können entschlüsselt werden.

Beim Naturhistorischen Museum haben Besucher die Chance, in die Wunderwelt der Edelsteine einzutauchen, eine Kristallhöhle zu entdecken und zum Thema „Magic Beetles“ Dinge zu kreieren, die niemals real sind. Wie bei jedem der 41 Museen und Kultureinrichtungen gibt es auch hier ein Gastroangebot. Ein Mitternachtsimbiss an frischer Luft kann genossen werden.