Basel Natur und Kultur in der Kunst

Die Ausstellung ist die einzige Sammlungspräsentation in der Fondation Beyeler in diesem Jahr und die umfangreichste seit Jahren. Sie bietet die Gelegenheit einen wesentlichen Teil der renommierten Sammlung ausgestellt zu sehen. Moderne und zeitgenössische Kunstwerke in den Medien Malerei, Skulptur, Fotografie und multimediale Installation zeigen ein vielfältiges Bild derBeziehung von Natur und Kultur. Anstelle einer historischen Einordnung lädt die von Sam Keller, Direktor der Fondation Beyeler, kuratierte Sammlungspräsentation dazu ein, inhaltliche, formale und poetische Verbindungen zwischen den Sammlungswerken zu entdecken.

Im Foyer springt Maurizio Cattelans Pferd mit dem Kopf voran durch die Museumswand. In einer Gemäldegalerie hängen 90 Bilder aus drei Jahrhunderten eng nebeneinander vom Boden bis unter die Decke des Ausstellungsraums. Durch die ungewöhnlichen Nachbarschaften entfalten sich überraschende Bezüge zwischen den Sammlungswerken.

Den Auftakt bildet leitmotivisch Max Ernsts Swampangel, 1940, das seine Partnerin, die Künstlerin Leonora Carrington, sphinxartig in einer surrealistisch überschwemmten und überwachsenen Kulturlandschaft sitzend zeigt. Eine Strandszene von Paul Gauguin, Badende von Paul Cézanne, die Rettung einer Ertrinkenden von Pablo Picasso und ein Mann, der im Urwald durch einen Wasserfall von Peter Doig wandert, bilden eine Wahlverwandtschaft. Rund um Henri Rousseaus berühmtes Dschungelbild, in der ein hungriger Löwe eine weinende Antilope reißt, trifft PaulKlees Jagdgöttin Diana auf dessen Waldhexen. Der Schwan von Marlene Dumas lässt den Kopf leblos hängen.

Um Vergänglichkeit und Transzendenz geht es im anschließenden Ausstellungsraum, in dem man einen grünen Glasperlenvorhang von Felix Gonzalez-Torres durchschreitet, um zu Constantin Brancusis Vogelflug und Barnett Newmans Königin der Nacht zu gelangen. Eine Lichterkette lockt in eine meditative „Rothko-Kapelle“.

Der große Saal wiederum lädt zum Eintauchen in Claude Monets Seerosenbilder ein. Das Licht spiegelt sich in Glasskulpturen von Roni Horn und bringt die Farben von Olafur Eliassons Glasreliefs zum Leuchten. Draußen speit Thomas Schüttes Hase in den Teich. Eine „Wetterbibliothek“ erweitert das Wolkenpanorama von Tacita Dean und den im Eisregen gefrorenen Weihnachtsbaum von Philippe Parreno um eine literarische Dimension.

Erstmals wird die Neuerwerbung „With a Rhythmic Instinction to be Able to Travel Beyond Existing Forces of Life“, 2018, von Philippe Parreno gezeigt. Die Installation besteht aus Hunderten von Zeichnungen eines Glühwürmchens, die über einen großen LED-Bildschirm flackern. Im Raum mit Henri Matisses Scherenschnitten können Besuchende eigene Pflanzen-Kompositionen bilden. Alberto Giacomettis Bronzefigur eines Mannes schreitet im Regen über einen Steg und erreicht doch nie die überlebensgroßen Frauengestalten. Um die Ecke lauert die Mutterspinne von Louise Bourgeois in einem Netz aus Spiralen. Ein Reiher im Teich eröffnet den Raum mit faszinierenden Bildern von Sigmar Polke, dieaus der befreundeten Daros Collection stammen.

Der Mensch als Teil der Welt

Den abschließenden Höhepunkt bildet die Präsentation von Wolfgang Tillmans. Die fotografischen Arbeiten aus der Sammlung der Fondation Beyeler wurden vom Künstler ausgewählt und zu einer einzigartigen Hängung kombiniert. In einem neuen Bild kriecht der nackte Künstler auf allen Vieren am Strand.

„Natureculture“ ist ein Begriff, der von der Philosophin und Autorin Donna J. Haraway geprägt wurde. Er verweist auf die untrennbare Einheit von Kultur und Natur. Der Mensch wird so als Teil der Welt betrachtet, die er nicht beherrscht, sondern mit anderen Lebewesen in wechselseitiger Abhängigkeit bewohnt.