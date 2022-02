Basel Neue Technologie auf einer smarten Straße im Test

Regierungspräsident Beat Jans bezeichnete die Pilotstrecke für die smarte Straße bei einer Führung am Freitag als Markstein auf dem Weg hin zur Smart City. In der Gundeldingerstraße im gleichnamigen Quartier werden nun mehrere solcher Installationen für eine Stadt auf dem Weg in die digitale Zukunft im öffentlichen Raum getestet.

Es handelt sich um Anwendungen, die mit einer öffentlich zugänglichen Datenerfassung Informationen in Echtzeit vermitteln und nutzbar machen können. Dazu gehört ein Multikomponenten-Sensor zur Erfassung der Luftqualität. Dieser erlaubt Einsichten in Echtzeit in die Luftqualität. Zugänglich sind die Daten über data.bs.ch für alle Internetnutzer. Es ist eine Plattform, die in erster Linie wegen der jeweils aktuellen Corona-Zahlen sehr rege genutzt wird.