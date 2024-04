Basel: Neues Leben für traditionsreichen Ort

So soll im Erdgeschoss der Tribüne in der warmen Jahreshälfte ein Gastroangebot zum Verweilen einladen. Das Gebäude soll sowohl den bisherigen Nutzern als auch der Quartierbevölkerung zur Verfügung stehen, wie es in der Mitteilung des PD heißt. Die Räume im Obergeschoss der Tribüne könnten etwa einzeln vermietet werden.

Das Konzept sieht vor, die bereits bestehenden Nutzungen zu stärken und zu erweitern. Es entstand auf der Grundlage einer Befragung der Quartierbevölkerung, die das Stadtteilsekretariat Kleinbasel durchgeführt hatte. Die Fachstelle Stadtteilentwicklung, die Stadtgärtnerei und Immobilien Basel-Stadt hätten dabei die Bedürfnisse und Ideen der derzeitigen Nutzer, des Vereins Landhof und des Vereins „Landhof neu denken“, berücksichtigt, heißt es in der Mitteilung.