Basel: Novartis kündigt Stellenabbau an

In der Schweiz dürften den Maßnahmen in den kommenden zwei bis drei Jahren 400 bis 440 „operative und prozessorientierte Stellen“ in der Entwicklung zum Opfer fallen. Hierzulande beschäftigt Novartis den Angaben zufolge heute 10 400 Mitarbeiter, 3000 davon in der Entwicklung.

„Zusätzlich zu den potenziellen Auswirkungen von bis zu 440 Stellen in der Schweiz gehen wir davon aus, dass bis zu 240 Stellen in den USA betroffen sein könnten“, heißt es von Novartis. In den USA zählt die Entwicklungsabteilung derzeit um die 2000 Stellen. Neben Basel würden die USA aber auch weiterhin ein wichtiger Entwicklungsstandort für Novartis bleiben.