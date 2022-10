Basel Ohne Öl und Gas kein Wachstum

Alles in allem könne die Schweizer Wirtschaft eine Rezession mit zwei negativen Quartalen in Folge wohl umgehen, meint die KOF. Im Verlauf des Jahres 2023 werde sie dann wieder langsam Tritt fassen und sich im Jahr 2024 mit einer Wachstumsrate von gut zwei Prozent normalisieren.

Eine Begründung ist, dass der Preisdruck ab Mitte 2023 deutlich nachlassen und die Inflationsrate Ende 2023 unter zwei Prozent liegen sollte. Ende 2023 wird es dann laut der KOF auch wieder zu kleinen Leitzinssenkungen durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) kommen.

Nur moderate Folgen wird die Abkühlung auf den Arbeitsmarkt haben. Die Arbeitslosenquote werde zwar vorübergehend leicht steigen, im Jahresdurchschnitt 2023 aber bei 2,2 Prozent liegen und damit auf dem gleichen Niveau wie im laufenden Jahr.

Risiko bei Gas, Öl und Strom

Dies alles basiert allerdings auf der Annahme, dass Gas und Erdöl in Europa weiter verfügbar sind. Sollte es zu einer vollständigen Unterbrechung der Lieferungen aus Russland in die EU und in der Folge zu Rationierungen kommen, sehe es anders aus. In diesem Fall sei 2023 mit einem Rückgang des Schweizer BIP um 0,4 Prozent zu rechnen.

Sollte obendrein zu wenig Strom aus Frankreich fließen, sehe es noch düsterer aus. Dann befürchten die KOF-Ökonomen eine BIP-Schrumpfung um ein Prozent.

Und es gibt weitere „schwelende Abwärtsrisiken“, wie die Forscher betonen. Erwähnt wird die weitere Corona-Entwicklung in China, die zu erneuten empfindlichen Störungen in den globalen Lieferketten führen könnte, heißt es in der Prognose.