Basel Preis für Firmen mit Ideen

Basel (sda). Der Swiss Technology Award geht in diesem Jahr an die Unternehmen GratXRay in Villingen, Inositec in Zürich und Endress+Hauser Flowtec in Reinach. Die Auszeichnung wurde gestern am 12. Swiss Innovation Forum in Basel übergeben.

Die GratXRay AG siegte in der Kategorie „Inventors“, wie es in einer Mitteilung des Swiss Innovation Forum heißt. Das Unternehmen entwickle ein Computertomografiegerät. Die Inositec AG machte das Rennen in der Kategorie „Start-ups“. Sie stelle Medikamente auf der Basis von Inositolphosphat her.

Die Endress+Hauser Flowtec gewann in der Kategorie „Innovation Leaders“. Das Unternehmen sei führender Hersteller von Durchflussmessgeräten. Alle drei Firmen seien technologisch „sehr innovativ, differenzierten sich klar von der Konkurrenz und ihre Produkte böten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen“, wie die zwölfköpfige Jury erklärte.