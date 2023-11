Basel: Raclette, Glühwein und Nikoläuse

Erstmals verwandeln sich dieses Jahr 18 Innenhöfe in der Basler Innenstadt in „Zauberhöfe“. Es handelt sich dabei um Weihnachtsoasen, in denen die Besucher dem hektischen Adventsalltag entfliehen können. Hierzu zählt unter anderem der vom berühmten Weihnachtsdekorateur Johann Wanner geschmückte Spalenhof. Im Schmiedehof bei der GGG-Bibliothek gibt es nebst magischen Momenten ein kulinarisches Angebot. Und im Innenhof des Basler Rathauses steht ein großer Weihnachtsbaum, am Abend erweckt eine Lichtprojektion die Figuren an der Wand zum Leben, und die Besucher können ihre Wünsche in einem großen Buch niederschreiben.