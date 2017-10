Basel Räuber schlagen Mann nieder

Basel (sda). Zwei Räuber haben am Montagabend in Basel einen 25-jährigen Mann in dessen Wohnung überfallen und ihm Geld und Telefone abgeknöpft. Das Opfer wurde mit einer Stichwaffe im Gesicht leicht verletzt, wie die Staatsanwaltschaft gestern mitteilte. Sie sucht Zeugen.

Die beiden schwarz gekleideten und mit Sturmhauben maskierten Männer klingelten kurz nach 21 Uhr an der Tür der Wohnung an der Amerbachstraße. Als das Opfer öffnete, schlugen es die Räuber sofort zu Boden, fesselten es und fuchtelten mit der Stichwaffe herum. Unter Drohungen verlangten sie Geld und Drogen. Die Räuber durchsuchten die Wohnung und flüchteten mit mehreren hundert Franken sowie mehreren Mobiltelefonen als Beute. Das Opfer konnte sich befreien und Alarm schlagen. Eine Fahndung blieb erfolglos.