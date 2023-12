Dieter Egli, Regierungsrat des Kantons Aargau, sagte anlässlich des offiziellen Festakts: „Als Volkswirtschaftsdirektor freut es mich sehr, dass DSM-Firmenich den Kanton Aargau als einen seiner beiden Hauptsitze ausgewählt hat und in den Standort Kaiseraugst investiert. DSM-Firmenich ist ein innovatives Unternehmen, das an zukunftsweisenden Themen forscht und auf Nachhaltigkeit setzt, was wir sehr begrüßen. Der Hauptsitz und das neue Forschungszentrum sind ein deutliches Bekenntnis zum Kanton Aargau als attraktiven Innovations- und Wirtschaftsstandort.“