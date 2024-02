Basel: Rekordwert bei Übernachtungen

Weniger Geschäftsreisen

Wie der Gästemix in der Stadt sich im Detail verändert hat, schildert Dietler: „Vor der Pandemie haben der Kongress, Freizeit- und Geschäftstourismus je ein Drittel ausgemacht. Inzwischen sind die Segmente Geschäftstourismus und Messetourismus eingebrochen.“ Der Geschäftstourismus nehme mittlerweile nur noch 20 Prozent des Gesamttourismus ein. Dieses Geschäft komme nicht mehr zurück.

Die Erholung im Tourismusbereich ist laut Dietler auf den Kongress- und Freizeittourismus zurückzuführen. Diese Bereiche seien im Gegensatz zum Geschäftstourismus keine Selbstläufer, sondern müssten gezielt bearbeitet werden. Auch bei den Kongressen brauche es immer die persönliche Akquisetätigkeit von Basel Tourismus. „In den Segmenten Freizeit und Kongresse liegt auch die Zukunft der Tourismusdestination Basel“, betont sie.

Beim Thema Inlands- und Auslandstouristen gibt es in Basel keine unterschiedlichen Trends: „Bei uns in Basel ist kein Rückgang der Inlandstouristen zu verzeichnen. Wir bearbeiten weiterhin die In- und Auslandsmärkte, insbesondere Europa.“ Bis Ende November 2023 seien 60 Prozent der Touristen, die Basel besucht hätten, aus dem Ausland gekommen.

Martin Nydegger, Direktor Schweiz Tourismus, berichtete Ende Dezember gegenüber der Zeitung Schweiz am Wochenende, dass 2023 ein absolutes Rekordjahr darstelle. Basel Tourismus geht auf Nachfrage auch für 2024 von einem positiven Jahr aus: „Wir erwarten eine erneute Zunahme der Anzahl an Übernachtungen im Vergleich zum vergangenen Jahr.“

Preis pro Nacht steigt

Dennoch bleibe zu betonen, dass die Hotelauslastungen im Kanton Basel-Stadt aufgrund der gesteigerten Hotelkapazitäten geringer seien als es noch im Jahr 2019 der Fall gewesen sei. Damals habe die Auslastung der Hotelbetten bei 64 Prozent gelegen, im vergangenen Jahr seien nur 53 Prozent der Betten im Kanton belegt gewesen. Die Entwicklung bei den Hotelkapazitäten hat direkte Folgen für die Gäste: „Die niedrige Auslastung hat eine gravierende Auswirkung auf die Durchschnittspreise pro Übernachtung.“

Für Basel sei der Erhalt einer hohen Hotelkapazität sehr entscheidend. „Nur so kann sich die Stadt als Kongress- und Messedestination gut positionieren“, erklärt Dietler abschließend.