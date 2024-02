Basel: Rennen um freie Sitze wird spannend

Die Stimmbevölkerung hat auf einem separaten Wahlzettel auch darüber zu entscheiden, wer von Beat Jans das Regierungspräsidium übernehmen kann. Atici und Thiriet kandidieren auch für dieses Amt. Die Bedingung dafür ist aber, dass sie die Wahl in die Regierung schaffen. Urgese, der als Leiter Finanzen und Steuern bei der Handelskammer beider Basel arbeitet, tritt hingegen nur für den Sitz in der Regierung an. Urgese führt den Wahlkampf zusammen mit dem seit 2017 amtierenden Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP), der neu das Präsidium übernehmen will. Bei seiner Wahl wäre dieses Amt erstmals in bürgerlicher Hand.

Die Ersatzwahlen versprechen spannend zu werden. Mit Atici, Thiriet und Urgese stehen drei Kandidaten zur Wahl, die in Basel ziemlich bekannt sind und auf breite Unterstützung zählen können. Ein zweiter Wahlgang ist somit sehr wahrscheinlich. Je nach Stimmenzahl dürften sich dann entweder Atici oder Thiriet vom Duell mit dem bürgerlichen Kandidaten Urgese zurückziehen.