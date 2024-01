Basel: Schiene und Wasser kombinieren

Swissterminal betreibt am Hauptort Frenkendorf sowie an vier weiteren Standorten in der Schweiz und an drei Standorten in Frankreich Depots für Frachtcontainer mit Anbindung an den internationalen Schienen-, Straßen- und Schiffsverkehr. Die Schweizer Gruppe arbeitete bereits von 1990 bis 2010 mit Danser Containerline in der Rheinschifffahrt zusammen, wie es in der Mitteilung heißt.