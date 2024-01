Basel: Schienenverkehr hat Vorfahrt

So werden in Haltingen im Endzustand sechs neue Gleise entstehen. Vor den Toren Basels verlagert die DB den Güterverkehr komplett nach Westen, der Bahnhof Weil am Rhein wird zu einem reinen Personen-Durchgangsbahnhof. Gleichzeitig trennt die DB den Nah- vom Fernverkehr, der über barrierefreie Bahnsteige erreicht werden kann. Der rund 3,1 Kilometer lange Planfeststellungsabschnitt 9.3 liegt ganz auf Schweizer Gebiet. Er verläuft von der Deutsch-Schweizer Grenze über den Badischen Bahnhof bis zum Rhein. Das Genehmigungsverfahren erfolgte daher nach Schweizer Recht und wurde von den Schweizer Behörden unternommen. Allein in der Stadt am Rheinknie wurden nach Baustart 2021 im Rahmen der Kapazitätserweiterungen sechs Gleise für die neue Rangieranlage parallel zur bestehenden Rheintalbahn verlegt. Derzeit werden diese technisch ausgestattet. Zudem entstehen noch zwei Brücken, eine weitere hat die DB bereits fertiggestellt. Insgesamt baut die DB in Basel rund zehn Kolometer Gleise und 1,5 Kilometer Schallschutzwände.