Basel Schlechte Stimmung

Dabei ist der Rückgang laut der CS in beinahe allen Subkomponenten des Industrie-PMI zu erkennen. So sei die Produktion erstmals seit Sommer 2020 wieder zurückgegangen. Besonders hervorgehoben wird zudem das starke Minus beim Auftragsbestand. Der sinkende Arbeitsvorrat lasse eine anhaltend schwache Produktion in der nahen Zukunft erwarten. In der Folge würden die Industriefirmen weniger Vorleistungen einkaufen.