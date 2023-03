Basel Schnell, flexibel, umweltfreundlich

Flotte wird umgestellt

Die BVB werden in den nächsten Jahren ihre gesamte Fahrzeugflotte auf E-Busse umstellen. Die ersten 27 elektrisch betriebenen Busse sind bereits auf Basels Straßen unterwegs. Bis 2027 soll die komplette Flotte batteriebetrieben sein und mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt werden. Dann zählen die BVB insgesamt 120 Elektro-Busse, wie Schütz ausführte. Um die emissionsarmen Busse mit erneuerbarem Strom zu versorgen, braucht es Ladestationen. Nach elfmonatiger Bauzeit wurde eine solche beim Hochbergerplatz fertiggestellt und am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt.

Neben der Ladeinfrastruktur in zwei Provisorien (Messehalle 3 und Klybeck) und in dem neu zu bauenden Betriebshof Rank brauche es zusätzlich auch Ladestationen an Endhaltestellen von langen Buslinien wie der Linien 36 und 50, führte Schütz aus. An der neuen Ladestation können jeweils zwei E-Busse während des Endaufenthalts gleichzeitig Energie nachladen.