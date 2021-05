Basel Schwebende Traumlandschaft

Perrys Beitrag veranschaulicht laut Jury den Kerngedanken der Dream Commission; eine Förderung, die neue Kollaborationen und den Zugang zu neuen Experimentiermöglichkeiten schafft und die Praxis von Kunstschaffenden erweitert.

Das von Perry vorgeschlagene Kunstwerk geht auf die Themen Herkunft, Erinnerung und Sehnsucht ein. Die Arbeit verwendet LED-Paneele, die über, unter und um den Betrachter herum installiert werden, um eine „Traumlandschaft“ zu schaffen, in der der Körper und das Bewusstsein schweben. Perry wird die Idee von Träumen als Raum für die Rekonfiguration von Geschichte erforschen, wobei sie sich von einem alten Foto ihrer Großmutter in den Ruinen des Hauses, in dem diese aufwuchs, inspirieren lässt.

Ihre Erfahrung der Isolation von Familie und Freunden, verursacht durch die globale Pandemie, hat sie dazu bewegt, die Sehnsucht nach Berührung und Intimität in der digitalen Welt zu erkunden.

Nach Abschluss des zweijährigen Prozesses beginnt der Wettbewerbszyklus in diesem Jahr erneut. Die Werke des Dream-Commission-Wettbewerbs können aus jedem Medium der Medienkunst stammen, einschließlich Experimentalfilm, Video, Animation sowie immersiver und partizipativer Installationen. Die Inhalte können in einer Vielzahl von Formaten präsentiert werden. Die Dream Commission 2021 wurde in Kooperation mit den Serpentine Galleries, London, und der Fondation Beyeler, Riehen/Basel, ins Leben gerufen.

Die Künstlerin

Sondra Perry (geb. 1986 in den USA) macht Videos, Performances und Installationen, in denen digitale Techniken im Vordergrund stehen. Auf diese Weise will sie neue Präsentationstechnologien kritisch reflektieren und deren Potenzial neu ausloten. Ihre Arbeiten untersuchen, wie Bilder erzeugt werden, und zeigen, wie fotografische Darstellungen erfasst und in Umlauf gebracht werden.