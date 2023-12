Basel: Schweizer Nachhilfe für Deutsche Bahn

Kapazität vor Tempo

Füglistaler betrachtet den Drang nach immer schnelleren Zügen mit Skepsis. Die Schweiz setze eher auf Kapazität als auf Geschwindigkeit. „Ein Doppelstockzug hat doppelt so viele Sitzplätze“, sagt er. „Er braucht etwas länger, aber transportiert viele Leute.“ Natürlich habe Deutschland andere Dimensionen, dort seien Hochgeschwindigkeitszüge sinnvoller. „Aber 250 Kilometer in der Stunde würden vielleicht reichen, es müssen nicht 360 Kilometer in der Stunde sein. Ein ICE mit 360 Stundenkilometern ist attraktiv für wenige. Ein Doppelstockzug mit 250 Stundenkilometern, der oft und pünktlich fährt, ist attraktiv für viele.“ In der Schweiz führen die Züge mit dem Spitzentempo 200.

„Schlanke Anschlüsse“

Zudem setze die Schweiz statt auf Langstreckenzüge auf „schlanke Anschlüsse“. So belasteten einzelne Verspätungen nicht sofort das ganze System. „Für uns ist es normal, umzusteigen“, sagt er. „Aber wir wissen auch: in aller Regel kommt in wenigen Minuten der Anschlusszug. Das funktioniert eben nur in einem pünktlichen System.“