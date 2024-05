Vor dem Bezirksgericht Lenzburg läuft seit Donnerstag der Prozess gegen einen 49-jährigen Mann wegen Mordes. Er soll im Jahr 2021 in Schafisheim seiner Ehefrau so schwere Verletzungen zugefügt haben, dass sie einige Tage später im Krankenhaus verstarb. Der Angeklagte sagte vor Gericht, er habe bei der Tat die Kontrolle über sich verloren. Er könne sich nicht mehr an alles erinnern, was im Schlafzimmer geschehen sei, sagte der Angeklagte. Die Aussage, dass er die Frau oder die ganze Familie umbringen werde, sei „nicht so gemeint“ gewesen. Auf Albanisch bedeute dies nicht, dass man jemanden wirklich umbringen wolle, sondern eher, dass man jemandem Schläge androhe.