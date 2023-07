Basel Sommerkonzerte auf dem Wasser

„Vater“ des Festivals

Der „Vater“ des Festivals ist Tino Krattiger. 2001 platzierte er erstmals die Bühne auf dem Wasser. Im Interview mit unsere Zeitung bilanzierte der Festivalmacher: „Man muss Kultur direkt am Rhein präsentieren. Das zieht. Die tolle Voraussetzung in Basel: Seit der Landesgartenschau Grün 80 am Fluss gibt es Tausende von Sitzstufen aus Beton mit Blick auf das Wasser. 30 Jahre nach deren Bau wurden sie mit dem Kulturfloß erstmals so richtig in Anspruch genommen. Damals war das Hallo riesig. Heute ist das ja überall selbstverständlich. Aber das erste Kulturfloß war schon eine kleine Sensation.“

Basler Spezialität

Eine Sensation ist das Kulturfloß wohl nicht mehr, dafür eine heiß geliebte Basler Spezialität, bei der immer wieder überregional bekannte Namen auftreten. Dazu gehören diesen Sommer Stefanie Heinzmann ebenso wie Rolf Stahlhofen von den „Söhnen Mannheims“. Fürs Programm verantwortlich zeichnet Gaetano Florio.