Basel Spielschulden eingetrieben

Aarau/Vorarlberg (sda/apa). Die Vorarlberger Kriminalpolizei hat in den vergangenen Tagen zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren festgenommen. Sie sind in einen Fall im Kanton Aargau verwickelt, bei dem es um die gewaltsame Eintreibung von Spielschulden ging. Die Festnahmen erfolgten am 5. und am 11. Oktober. Den Männern wird versuchte Erpressung, Freiheitsberaubung und Entführung vorgeworfen. Sie sitzen in der Justizanstalt Feldkirch. Die Festgenommenen gehören zu einer Gruppe von türkischstämmigen Personen, die in Restaurants im Raum Aarburg illegale Wettspiele veranstaltete und die Schulden notfalls mit Waffengewalt eintrieb.