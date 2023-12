Basel: Sprungbrett für junge Artisten

Auch im nächsten Jahr kommen Circusfans in Basel in den Genuss von akrobatischen Leistungen. Vergangenen Freitag startete der Vorverkauf für das 15. Circus-Festival Young Stage vom 2. bis 6. Mai 2024 in der Messehalle Basel. Anlässlich des Vorverkaufs haben wir mit Festivaldirektorin Nadja Berger gesprochen.