Basel Spuren für die Ewigkeit

Seit den späten 1980er Jahren nähert er sich in einer konzeptuellen und selbstreflexiven Weise der Malerei an und erkundet deren Möglichkeiten und medienspezifische Grenzen – im Wechselspiel der künstlerischen Vorgehensweisen, Materialien und Formen. Seit über 30 Jahren lebt und arbeitet Stingel hauptsächlich in New York. Als junger Künstler fand er hier ein Zuhause, ein Zugehörigkeitsgefühl, das er als Südtiroler in seiner alten Heimat vermisst hatte, wie er gestern vor der Presse erzählte. Einst ohne Englischkenntnisse angereist, fühlte sich der junge Mann in New York schnell wohl. Hier sei es nicht darum gegangen, wer man ist, sondern ob man etwas kann.