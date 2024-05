Dank der Assoziierung zu Schengen-Dublin habe die Schweiz in Europa ein formelles Mitspracherecht, gleichzeitig gelte das letzte Wort der Schweizer Bevölkerung. Heute herrsche aber Willkür. Und: „Die EU hat uns in den vergangenen Jahren gepiesackt“, sagte er und verwies auf das EU-Forschungsprogramm Horizon Europe sowie die Medizintechnikbranche, die seit 2021 ihren privilegierten Zugang zum EU-Binnenmarkt verloren hat. Daher müsse die Branche Mehrkosten in Kauf nehmen, „die letztlich die Konsumenten berappen müssen“. Indes werde der von den Gegnern kritisierte Streitbeilegungsmechanismus Sicherheit bringen, so Jans. Die Bilateralen III hätten aber nur eine Chance, wenn gute Lösungen beim Verkehr, bei der Zuwanderung und beim Lohnschutz gefunden würden - der Schweizer Bundesrat sei dazu entschlossen, erklärte Jans. Er wolle jedenfalls nicht Lohn- oder Sozialdumping zulassen. Deshalb gelte es jetzt „mit Geschick“ zu verhandeln.