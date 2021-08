Basel Strampeln für den Wahlsieg

Darüber hinaus sind fünf Stopps auf Wochenmärkten geplant. Nach dem gestrigen Auftakt in Weil am Rhein wird der Politiker am heutigen Donnerstag um 18.30 Uhr im Hotel Bären in Auggen Station machen. Zudem hat sich Zickenheiner an bestimmten Stellen mit Akteuren verabredet.

Bürger können mitradeln

Und: Jeder Bürger ist eingeladen, mitzuradeln. Am Samstag, 28. August, 12.30 Uhr, können Interessierte den Politiker begleiten. Startpunkt ist der Schopfheimer Marktplatz mit Zwischenhalt an der Wiese in Maulburg, wo Zickenheiner Schwerpunktthemen im Wahlkampf präsentieren wird. Die Tour endet gegen 14 Uhr vor der Bar Dreikönig in Lörrach.

An seinen Wahlkampfständen wird es auch „Giveaways“ geben: Und zwar junge Waldbäume, die noch in 100 Jahren von seinem Wahlkampf zeugen werden, wie der Politiker bei der letzten Vorstandssitzung der Grünen Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald mit einem Augenzwinkern sagte.

Der Kandidat aus dem Wiesental ist bei der letzten Bundestagswahl als Nachrücker nach Berlin gelangt und will sein Mandat verteidigen. Damals erhielten die Grünen bundesweit 8,9 Prozent der Zweitstimmen und erreichten in Baden-Württemberg 13 Sitze mit Ausgleichsmandaten.

„Es müsste schon viel passieren, dass ich nicht gewinne“, strahlt Zickenheiner Optimismus aus, auch nach der Bundestagswahl in Berlin die Interessen des heimischen Wahlkreises vertreten zu können. „Es sieht jedenfalls nicht schlecht aus.“ Gleichwohl erwartet der Grüne im Gespräch mit unserer Zeitung ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schließlich habe er in der nun endenden Legislaturperiode Wichtiges erreichen können.

Wichtiges erreicht

Zickenheiner zieht für sich und die Grünen eine positive Bilanz: So sei die kommunale Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie in seinem Büro entwickelt und von der Grünen-Bundestagsfraktion beschlossen worden.

Eine flächendeckende Dynamik in der Umsetzung von Maßnahmen schaffe in etlichen Arbeitsmarktbereichen neue Arbeitsplätze. Laut Zickenheiner rund 800 000. Dessen sei man sich in der Fraktion gar nicht bewusst gewesen, betont der Kandidat. Und weiter: „Meine Arbeitsfelder sind gut auf die Region zugeschnitten“, verweist er auf Fachkräftemangel, Landwirtschaft, Handwerk und Klimaneutralität.

Gefragt nach möglichen Regierungskoalitionen, gehe es ihm darum, mit welchem Partner die Grünen für den Klimaschutz am meisten umsetzen können.

Der Union täte es sicher gut, sich in der Opposition neu aufzustellen, meint der Grünen-Politiker abschließend.