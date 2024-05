Die durchschnittlichen Kosten für die Fremdbetreuung der Kinder belaufen sich auf 980 Franken pro Familie, wie der Umfrage zu entnehmen ist. Die staatlichen Angebote für die Betreuung während der Ferien würden nur von wenigen Familien in Anspruch genommen, heißt es in der Umfrage. 13 Prozent nutzen die Tagesferienangebote und vier Prozent die Ferienbetreuung an den Schulen. An der vierten kantonalen Familienbefragung, die zwischen Mai und Juni 2022 stattfand, nahmen 1781 Familien teil. Die Rücklaufquote betrug 25 Prozent. Angeschrieben wurden rund 7000 Familien.